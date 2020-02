Mały i Wielki Groddeck - dwa gdańskie spichlerze stoją puste nad Motławą od ponad 30 lat [zdjęcia]

„Mały i Wielki Groddeck” mieszczące się przy ul. Chmielnej powstały najprawdopodobniej w XVII wieku. Pełniły rolę magazynów aż do 18 lutego 1914 , kiedy to niemal całkowicie strawił je pożar.

W 1993 roku spichlerze przejął Bank Handlowy, a w 2005 roku Małego i Wielkiego Groddecka odkupił niemiecki developer, zamierzając stworzyć w ich murach „Hotel Motława". Dwa lata później teren nabyła spółka Celtic Development, która jednak popadała w tarapaty finansowe i nie była w stanie zrealizować swoich zamierzeń. Choć spichlerze sprzedała, kupiec nie uregulował należności i sprawa własności przez kolejne lata rozpatrywana była przez sąd.

Tymczasem opuszczone budynki stanowiły lokum dla bezdomnych, kusiły wandali, a otaczający je teren był coraz bardziej zaniedbany. Pod koniec 2018 roku pojawił się kolejny inwestor Supernova Development, który zapowiadał, że już na początku roku 2021 w spichlerzach i dobudowanych do nich nowych obiektach powstanie czterogwiazdkowy Grand Hotel Gdańsk.

Jedyne, co się od tamtej pory zmieniło, to teren wokół spichlerzy. Wycięto porastające go gęste krzaki. Same budowle wciąż straszą.