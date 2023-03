Mamy koło, ale co dalej? Współzałożyciel SentiOne i naukowiec z PG komentują list ws. wstrzymania rozwoju AI

- To, co powinno najgłośniej wybrzmieć z tego listu, to postulaty wzywające do sformułowania ścisłych zasad stosowania tzw. silnej sztucznych inteligencji (AGI – artificial general intelligence), określenia odpowiedzialności za jej stosowanie, dodefiniowanie obszarów, w których AI może być użyte. Już unijny dokument AI Act z 2021 roku (EUR-Lex - 52021PC0206 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) zawiera istotne rekomendacje i definicje w tym zakresie - mówi Szczuko. Dodaje też, że dalszy rozwój algorytmów bardziej zaawansowanych niż GPT-4 obecnie nie jest najważniejszy. - Już na dzień dzisiejszy one są tak zaawansowane, że w połączeniu z "wtyczkami", które zapowiedziało OpenAI, są w stanie pomagać w zasadzie w każdej dziedzinie. Podkreślić należy jednak ich wielką wadę: w przeciwieństwie do człowieka GPT nie ma pojęcia, że może się mylić i gdy to robi, pisze bzdury w niezwykle przekonujący sposób - dodaje.