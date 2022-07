Mamy transfer z Lechii Gdańsk do Arki Gdynia! Omran Haydary ma wzmocnić siłę ofensywy żółto-niebieskich

Ruchy transferowe pomiędzy Arką i Lechią nie są codziennością. To sytuacje sporadyczne i właśnie teraz do takiej doszło. Haydary, który nie ma miejsca w składzie Lechii, został na rok wypożyczony do Arki i ma żółto-niebieskim pomóc w walce o awans do PKO Ekstraklasy.

24-letni Haydary ma podwójne obywatelstwo. Urodził się w Mazar-i-Szarif w Afganistanie, ale piłkarsko szkolił się w Holandii. Zaczynał od Rody Kerkrade, ale w seniorskiej piłce pojawił się w FC Emmen. Rok później trafił do FC Dordrecht.

Haydary trafił do Polski, a jego pierwszym klubem była Olimpia Grudziądz, która grała wówczas w Fortuna I lidze. Omran zaliczył świetną rundę w sezonie 2019/20, a w 20 meczach strzelił 12 goli i zaliczył dwie asysty. Nic dziwnego, że szybko znalazł się na liście życzeń wielu klubów w Ekstraklasie. Ten wyścig wygrała Lechia i Haydary wiosną 2020 roku występował już w zespole z Gdańska. Zagrał w siedmiu meczach, w których strzelił dwa gole. W Lechii wiązano z nim dużą nadzieję, ale Haydary nie grał na miarę oczekiwań. W sezonie 2020/21 zagrał w 18 meczach i zdobył jedną bramkę. Poprzedni sezon nie był dla niego udany, bo tylko raz pojawił się na boiskach Ekstraklasy. Trener Tomasz Kaczmarek nie widział dla niego miejsca w składzie, więc wiosną Omran grał wyłącznie w czwartoligowych rezerwach biało-zielonych.