Mamy trzy epidemie naraz - ostrzegają lekarze. Co robić? Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej rekomenduje zalecenia

- Najbardziej oczywiste zalecenie to zastosowanie powszechne szczepienia przeciwko grypie – twierdzi prezes NIL. - Jest to jedyna uznana metoda zapobiegania zachorowaniu. Jest to niezwykle ważne ze względu na to, że mimo że epidemia już się rozpoczęła, to szczepienie nawet w środku tej epidemii przynosi zdecydowaną korzyść. Jest to również niezwykle ważne, ponieważ spodziewamy się drugiej fali zachorowań na grypę w okresie wiosennym.