Manifa w Gdańsku. Wiec i przemarsz z hasłami równych praw dla kobiet

Manifa rozpoczęła się o godzinie 15 przy fontannie Neptuna. Zgromadziło się około 200 osób.

- Byłyśmy i byliśmy awangardą i napędem społecznej zmiany. To dzięki nam doszło do zmiany władzy. Od 30 lat Polki nie mają możliwości do realizacji swojego prawa do niebycia w niechcianej ciąży. Kobieta albo ma wybór albo nie ma go wcale. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi. Nie pozwolimy, aby umierały kolejne kobiety i traciły zdrowie oraz kontrolę nad własnym życiem - mówiły organizatorki manify.