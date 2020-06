Manifestacja "Świat jest tęczowy" przed biurem PiS w Gdańsku. Środowiska LGBT apelują o głosowanie w wyborach "przeciwko hejtowi"

Protestowali przeciwko wykluczaniu

- To co się dzieje w ostatnich miesiącach, ta „chamska hołota”, ci ludzie „gorszego sortu”, ta ideologia LGBT”, to przekracza wszelkie granice – mówił adwokat Marek Kanawka. - Jak to możliwe, że człowiek wybrany na prezydenta RP używa takich słów tylko po to, by móc zostać wybranym na kolejną kadencję? To nie do pomyślenia. 28 czerwca musimy wszyscy pójść do wyborów i zagłosować przeciwko hejtowi, przeciwko kłamstwom. Zróbmy wszystko, by 12 lipca tego pana wyrzucić z pałacu prezydenckiego.