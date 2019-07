MANIFestyn w Gdańsku Brzeźnie 27.07.2019. Festyn rodzinny w odpowiedzi na „dziurę wstydu” w miejscu dawnej hali plażowej w Brzeźnie

Grunty będące pozostałością po dawnej Hali Plażowej w 1993 roku władze Gdańska sprzedały w użytkowanie wieczyste. Tymczasem, choć właściciele zmieniali się przez lata, nikt nie zrobił nic, by ją zagospodarować. W ten sposób wizytówka Brzeźna stała się obskurnym wysypiskiem gruzu i śmieci otoczonym szpecącym, poniszczonym płotem.

Przeczytaj więcej na temat Hali Plażowej w Brzeźnie>

Zwrócić uwagę na ten palący problem mieszkańców Brzeźna miał sobotni MANIFestyn, czyli festyn rodzinny, na którym można było skorzystać z centrum medycznego Medi-Medic, gdzie wykonywano bezpłatne pomiary ciśnienia, skorzystać z masażu typu Work Site bądź relaksacyjnego, a także sprawdzić poziom glukozy we krwi. Dodatkowymi atrakcjami był m.in. bieg z przeszkodami i koncerty NO TOCA CO, SKABALABA i SIGNAL FROM EUROPA.