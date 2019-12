Maraton Pisania Listów Amnesty International w Gdańsku

W sierpniu podczas tegorocznej edycji Solidarity of Arts pisaliśmy listy do Olega Sencowa - mówią organizatorzy. - W październiku podczas spotkania w ECS reżyser przyznał, że otrzymane przez lata listy, które przychodziły do więzienia, cały czas nosił ze sobą jako wyraz wsparcia z zewnątrz. "To było 20 kg listów, które nosiłem ze sobą wszędzie. Nie wyobrażałem sobie ich zostawić."

W ramach tej akcji uczestnicy będą pisać listy do władz Egiptu, Nigerii, Iranu, Chin, Białorusi, Sudanu, Grecji i Kanady. W tym roku występują w obronie młodych ludzi, którzy w swoich krajach narazili się swoim władzom.

Aktywiści Amnesty International będą prowadzić warsztaty zatytułowane "Poznaj Uchodźcę/Uchodźczynię". W trakcie warsztatów poznamy jakie są przyczyny zjawiska uchodźstwa, dlaczego prawo do azylu jest istotne, jakie są szlagi migracyjne we współczesnym świecie, jakie państwa przyjmują najwięcej uchodźców, a także jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na zjawisko migracji - dodaje Krystian Kosiński z grupy lokalnej Amnesty International Trójmiasto.