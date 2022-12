Marcin Lijewski o zbliżających się mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych: Ćwierćfinał powinien być celem naszej reprezentacji

Niektóre zespoły przyjdą z myślami o mistrzostwie, a inne o medalu. Musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie – co będzie naszym sukcesem? Słowenia i Francja to są bardzo mocne zespoły, a z Arabią Saudyjską powinniśmy sobie poradzić, zwłaszcza że gramy u siebie. Słoweńcy potrafią zagrać różnie i często to zależy od dyspozycji dnia. Raz są rewelacją, a innym razem nie wychodzą z grupy. Może uda się ich pokonać. Potem możemy trafić na Czarnogórę i Hiszpanię. Nie będzie łatwo, ale Hiszpanie w tym składzie grają od dłuższego czasu i są trochę nadgryzieni wiekowo. Zmiana pokoleniowa nie jest płynna i może uda się ich teraz pokonać. My ostatnio mało sukcesów mieliśmy. Trzeba pamiętać, że mistrzostwa będą bezpośrednią kwalifikacją olimpijską. Bezpośredni awans uzyska tylko mistrz, ale siedem kolejnych zespołów zagra w turniejach przedolimpijskim, do których potem trudno się dostać. Dlatego ćwierćfinał mundialu powinien być naszym celem.