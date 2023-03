Marcin Lijewski trenerem reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Ma awansować z drużyną na mistrzostwa Europy 2024

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej z nowym selekcjonerem

- Piłka ręczna to całe moje życie i właśnie rozpoczynam nowy, niezwykle ważny etap jako trener kadry narodowej. Dziękuję za powierzenie mi tej roli i zaufanie. To dla mnie zaszczyt, ale też wyzwanie, ciężka praca i duża odpowiedzialność. Zapewniam, że zrobię wszystko by zrealizować postawione mi cele, zbudować silną, zdolną wygrywać z najtrudniejszymi przeciwnikami drużynę oraz spełnić oczekiwania prezesa ZPRP-u i kibiców – mówi Marcin Lijewski, nowy trener reprezentacji Polski mężczyzn.

45-latek nie będzie łączył pracy z reprezentacją z innymi zadaniami w Związku Piłki Ręcznej w Polsce i w klubie.