Marcin Świerc: Ultramaraton górski to konkurs jedzenia i picia. W Trójmieście uwielbiam odpoczywać po sezonie ROZMOWA

Kiedy ultramaratończyk chce wystartować nad polskim morzem, to można pomyśleć, że będzie to dla niego wyłącznie trening. Zgadza się?

Uwielbiam spędzać czas poza sezonem nad morzem. Dla mnie to forma zabawy i promocji biegów górskich. Dziękuję za zaproszenie od Ultrasa. Taki start nad morzem, połączony z wypoczynkiem, to super sprawa. Każdego roku staram się przyjeżdżać nad Bałtyk. Tutaj lepiej się oddycha. Uwielbiam tutejsze lasy, w których chętnie ćwiczę. Ultras Oliwski jest łatwiejszy, bo proponuje dwa dystanse dla każdego. To dobry moment, aby spróbować biegów górskich, nawet w formule nad naszym morzem.

Weźmie pan udział w drugiej edycji Ultrasa Oliwskiego. Pobiegnie pan na dystansie 10 czy 21 km?

Ja na dłuższym, a żona Barbara prawdopodobnie na krótszym. A mój syn Aleksander będzie prawdopodobnie z babcią. Staramy się rodzinnie uczestniczyć w tego typu imprezach. Basia to mój support, menedżerka. Z jej strony to rekreacja. Biegamy, bo szukamy kompromisu.