Marco Terrazzino, piłkarz Lechii Gdańsk: Wierzymy, że nasza sytuacja jest do odwrócenia

W kluczowym momencie sezonu najwięcej będzie zależało od samych piłkarzy Lechii, którzy na boisku realizują założenia i dążą do wygrywania. Teraz drużyna jest w takiej sytuacji w ligowej tabeli, że potrzebuje kompletu punktów. I jakości piłkarzy ofensywnych, w tym Marco Terrazzino.

Terrazzino wreszcie cieszy się większym zaufaniem ze strony trenera, a to na pewno taki piłkarz, który może sporo dać drużynie w ofensywie. Widać, że ma doświadczenie, ale teraz musi z konieczności pomagać jako skrzydłowy, choć najlepiej czuje się jako ofensywny pomocnik.

- W moim najlepszym okresie w Bundeslidze nie raz grałem jako skrzydłowy – zdradza Terrazzino. - Zależy też jak interpretujemy tę pozycję. Jak zamkniemy się wyłącznie do lewej pomocy, to na pewno są inni piłkarze do takiej gry. Ważne jest to, jak zespół może skorzystać na takim moim ustawieniu na boisku – powiedział Marco.

Biało-zieloni zapewniają, że się nie poddają i będą walczyć o utrzymanie ekstraklasy dla Gdańska. I wierzą, że są w stanie ten cel zrealizować, pomimo tego, jak trudna jest aktualna sytuacja zespołu w ligowej tabeli.

- Najważniejsze jest podejście do najbliższych meczów. Przed nami bardzo ważny finał w starciu z Cracovią. Nie możemy jedynie skupiać się na naszej sytuacji, ale wierzyć, że ona jest do odwrócenia. Pokazaliśmy, że potrafimy zagrać na wysokiej intensywności, wiemy na co nas stać i możemy patrzeć w przyszłość z większym optymizmem – powiedział ofensywny piłkarz biało-zielonych.

Wiele będzie zależało od podejścia mentalnego. Zawodnicy przekonują, że muszą dążyć do celu bez względu na sytuację boiskową. CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje - Cały czas pracujemy nad strefą mentalną. Musimy skupić się nad jakością w zespole i nie oglądać się na poprzednie wyniki, ani na to, czy pierwsi stracimy bramkę. Nawet jak przegrywaliśmy z Pogonią 0:1, to ja wierzyłem, że możemy odwrócić sytuację i wygrać to spotkanie. Pracujemy nad tym, żeby odwrócić bieg wydarzeń – kończy Terrazzino.

Magazyn GOL24 - Piotr Dziewicki - analiza sytuacji