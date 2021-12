Marco Terrazzino w Lechii Gdańsk to niemiecka precyzja i włoski temperament. "Wszystko musi być jak w zegarku, ale też życie jest słodkie"

Niemiecka precyzja, włoski temperament. Można tak Ciebie określić?

Myślę, że jestem dobrym połączeniem tego. Na przykład jak się umawiam na godzinę 9, to się tego trzymam. To jest taka niemiecka mentalność, że wszystko musi być poukładane, jak w zegarku. Z drugiej strony jestem Włochem, więc mój styl jest taki, że do życia podchodzę z radością, że życie jest słodkie. Lubię dużo śmiać się z kolegami. To jest taki miks, tak żyję i tak jest mi dobrze.

Zanim zostałeś piłkarzem Lechii jak często przyjeżdżałeś do Polski w odwiedziny do brata Stefano albo przez wzgląd, że Twoja żona jest Polką?

Byłem wcześniej kilka razy w Warszawie i we Wrocławiu. Zresztą spod Wrocławia podchodzą dziadkowie mojej żony. Maiłem okazję z Karoliną zwiedzić Kraków. W Warszawie byłem u brata Stefano w programie „Taniec z Gwiazdami” i widziałem na żywo, jak wygrywa.