Mario Maloca, piłkarz Lechii Gdańsk: Chcemy zapewnić sobie puchary przed ostatnią kolejką ligową

Wygrana w Zabrzu z Górnikiem i przełamanie w meczach wyjazdowych wpłynie pozytywnie na morale Lechii?

W Zabrzu pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, ale też wreszcie było trochę lepsze boisko niż w poprzednich meczach. Chcemy grać w piłkę, a nie koncentrować się na długich zagraniach. Było dobre boisko, fajny stadion i pokazaliśmy na co nas stać. To był bardzo dobry mecz z naszej strony, a wygrana na pewno poprawiła nastroje.

CZYTAJ TAKŻE: Kto w Lechii Gdańsk będzie dłużej, a kto może wkrótce odejść?

Adam Zrelak i Frank Castaneda dobrze spisują się w barwach Warty. Wolisz grać przeciwko napastnikom bazującym na szybkości czy sile?

Zrelak i Castaneda to bardzo dobrzy napastnicy. Zrelaka znam z 2. Bundesligi, bo graliśmy przeciwko sobie i wtedy wygrałem. Castaneda jest szybszy, ale aż tak dobrze go jeszcze nie widziałem. Ja wolę grać przeciwko zawodnikom grającym szybkościowo, ale jest jest ktoś silny, to Michał Nalepa da sobie radę. On walczy, ja biegam. (śmiech) Zrelak to z pewnością bardzo dobry napastnik, jeden z trzech, czterech najlepszych w lidze. Będzie dużo pracy, ale damy radę.