Mario Maloca, piłkarz Lechii Gdańsk: Lechia po raz trzeci zagra w pucharach i jesteśmy z tego dumni

Lechia zagra w europejskich pucharach. Cel osiągnięty?

Jesteśmy dumni. Lechia trzeci raz w historii zagra w europejskich pucharach. Taki był nasz cel, jaki postawiliśmy sobie w szatni i myślę, że zasłużyliśmy na to. Nie jest łatwo zdobyć 57 punktów, ale teraz mamy powody do radości. Kibice w Gdańsku i my musimy szanować ten sukces.

W drugiej połowie meczu z Pogonią było więcej spokoju na boisku.

W końcu. Może dlatego, że nie prowadziliśmy 2:0. (śmiech) Dobrze zagraliśmy w drugiej połowie, a w ostatnim tygodniu mieliśmy sporo odpraw w tej kwestii. Pogoń to bardzo dobry przeciwnik i walczy o drugie miejsce. Pokazaliśmy, że u siebie gramy bardzo dobrze, w pierwszej połowie graliśmy fajnie i szkoda, że pierwszej sytuacji nie wykorzystał Łukasz Zwoliński. Cieszy, że zagraliśmy na zero z tyłu. Tylko szkoda kontuzji Michała Nalepy, bo to dla nas bardzo ważny zawodnik, a dla mnie super kolega w obronie. Mam nadzieję, że to nic poważnego.