Mario Maloca z Lechii Gdańsk: W Chorwacji każdy sport z piłką jest dobry. Kładziemy duży nacisk na techniczne przygotowanie

Lubisz sporty halowe: siatkówkę, koszykówkę?

Tak, lubię. Przyznam, że nie chodziłem zbyt wiele na mecze, kiedy nie było tutaj trenerów Chorwatów. Od kiedy jednak są, to jestem na każdym meczu, na którym mogę być.

Jak ta relacja się zbudowała?

Nie znaliśmy się wcześniej. Dowiedziałem się jednak, że Żan Tabak podpisał kontrakt z Treflem Sopot, to postarałem się o numer do niego. Napisałem, że jeśli jest taka możliwość, to chętnie się spotkam. Nie ma zbyt wielu Chorwatów w Trójmieście, a ja w szatni Lechii zostałem sam, jeśli patrzymy na zawodników z Bałkanów. W sierpniu spotkałem się więc pierwszy raz z trenerem Tabakiem. A później spotkałem też trenera Igora Juricicia, który był pierwszy raz na meczu Lechii, kiedy graliśmy w europejskich pucharach z Rapidem Wiedeń. Wtedy jeszcze się nie znaliśmy. Od tego czasu jesteśmy praktycznie w codziennym kontakcie. Spotykamy się na kolacjach. Ja przyjeżdżam na ich mecze, a oni przychodzą na moje.