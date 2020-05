Mariusz Wlazły może zagrać w Treflu Gdańsk. Wszystko zależy od piątkowego (22.05.2020) posiedzenia rady nadzorczej i akceptacji budżetu

Kluczowe dla najbliższej przyszłości siatkarskiego Trefla ma być zebranie rady nadzorczej spółki. Zaplanowano je w godzinach przedpołudniowych w piątek, 22 maja 2020 roku. Wówczas prezes Dariusz Gadomski ma przedstawić plan na nowy sezon, założenia polityki transferowej i uzyskać odpowiedź, co do akceptacji finansowej części tego projektu.

Z Gdańskiem rozstaną się Bartosz Filipiak (przechodzi do PGE Skry Bełchatów) oraz Paweł Halaba (trafi do Aluronu Virtu Zawiercie). Obydwaj zostali ściągnięci do Gdańska przez trenera Winiarskiego i dzięki znakomitej współpracy stanowili o sile Trefla. Wypromowali się na tyle, że w okienku transferowym budzili duże zainteresowanie innych klubów.

- Oczywiście są sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie spełniać warunków finansowych i z takimi realiami musimy się zmierzyć - wyjaśnia Dariusz Gadomski. – Już od lat naszym celem jest to, aby wprowadzać do zespołu kolejnych wychowanków, czy zawodników, którzy na wczesnym etapie grania trafili do naszych grup młodzieżowych. Na nadchodzące rozgrywki skład na kartce mamy już zbudowany, jednak najpierw musimy mieć pewność co do możliwości finansowych spółki, a tak jak wspomniałem wcześniej obecny rok jest bardzo specyficzny ze względu na pandemię. Możliwe, że część kontraktów, które były już wstępnie ustalone trzeba będzie jeszcze negocjować. Mamy też zastępstwa za tych, którzy odchodzą. To są wybory trenera Winiarskiego, który już pokazał, że ma dobre oko do kompletowania zawodników do składu. Co roku udowadniamy, że w Gdańsku są kolejni następcy.