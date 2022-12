Mariusz Wlazły, siatkarz Trefla Gdańsk: Cieszy mnie, że dotrwałem. Jak się władza nie zmieni, to 500+ będzie ROZMOWA

Tylko trzy osoby do tej pory rozegrały w siatkarskiej PlusLidze co najmniej 500 meczów. Czuje pan, że to wielki wyczyn?

To tym bardziej cieszy mnie to wyróżnienie, że wytrwałem (śmiech). Żartuję, oczywiście. Tuż po meczu powiedziałem kibicom w hali, że to są fajne liczby i jest to kawał pewnej historii. Wychodzimy na boisko po to, aby przede wszystkim sobie przysporzyć dużo radości, bo przeżywamy wtedy dużo różnych emocji. Kibice przeżywają je z nami i ta siła napędowa jest tak duża, że ciągle chce się grać w tę siatkówkę. Te 500 meczów to jest efekt tego, że nadal chce mi się grać.

Jak patrzy pan na ten okres, od debiutu odnotowanego 29 listopada 2003 roku? Uśmiecha się pan czy jest trochę wstyd na przykład z powodu ówczesnych fryzur?

Na pewno dzisiaj jestem doświadczony. Inaczej postrzegam sytuację na boisku i korzystam z tego swojego doświadczenia. Tyle rozwiązań, które miały miejsce na boisku w danych sytuacjach, pozwoliły mi, żeby w tym momencie podchodzić do tego spokojnie. A jak zaczynałem, to oczywiście moją zaletą była młodość. Nie kalkulowałem, nie oceniałem ryzyka. Obierałem cel i dążyłem do niego, mimo tego, że czasem się czegoś nie opłacało. Teraz jako sportowiec jestem dojrzały.