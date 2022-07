Marka adidas znów związała się z Lechią Gdańsk. Najwyższy kontrakt z partnerem technicznym podpisany do 30 czerwca 2026 roku Rafał Rusiecki

Piłkarze Lechii Gdańsk w strojach adidasa grali już w latach 2010–2014. Na zdjęciu po meczu z Lechem Poznań (30.09.2012) Tomasz Bołt

Od sezonu 2022/2023 partnerem technicznym Lechii Gdańsk będzie adidas. To marka sportowa, z którą biało-zieloni związani byli w latach 2010–2014. Nowa umowa będzie obowiązywała przez 4 lata, do 30 czerwca 2026 roku. Jest to - jak dotychczas - najwyższy kontrakt z partnerem technicznym klubu. Nowe trykoty trafią do sprzedaży w niedzielę, 3 lipca 2022 roku.