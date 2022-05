Marsz Równości w Gdańsku 2022. Kontrowersyjna furgonetka ponownie na ulicach miasta

Bez incydentów na Marszu Równości w Gdańsku. Uczestnicy zatrzymali "homofobusa"

Furgonetka należąca do Fundacji – Prawo do Życia, wielokrotnie w przeszłości pojawiała się na ulicach Trójmiasta. Oprócz budzących kontrowersje haseł np. "Zobacz związek pedofilii z seksedukacją" czy "lobby LGBT chce uczyć 4-latki masturbacji", mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na to, że puszczane odezwy po prostu naruszają ład publiczny i są za głośne.

Już wczoraj na ulicy Wajdeloty w Gdańsku niektórzy mieszkańcy zablokowali przejazd furgonetki. Również dzisiaj, już po Marszu Równości w Gdańsku, uczestnicy tego zgromadzenia zatrzymali "homofobusa", z ich relacji jednak wynika, że ten chwilę później odjechał. Busa wylegitymowała również gdańska policja.

- Policjanci podjęli interwencję wobec kierującego busem marki Renault, w związku z wykroczeniem polegającym na używaniu urządzeń nagłaśniających. Kierujący został wylegitymowany, z tej interwencji została sporządzona odpowiednia dokumentacja. Funkcjonariusze będą teraz prowadzić czynności wyjaśniające w tej sprawie - poinformowała nas Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

