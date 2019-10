Marsz Różowej Wstążki 2019. Manifestacja przeszła ulicami Gdyni

Październik uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego na zakończenie Gdyńskiego Tygodnia Różowej Wstążki, 19 października, odbył się „Marsz Różowej Wstążki”. Miał on na celu przypomnieć wszystkim kobietom, jak ważne jest profilaktyka nowotworu piersi i regularne badania.

Uczestnikami Marszu Różowej Wstążki 2019 były głównie członkinie stowarzyszeń i zgrupowań na Pomorzu m. in.: Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, Słupskie Stowarzyszenie Amazonka, Sopockie Stowarzyszenie Amazonka, Amazonki Gdańskie, Amazonki Wejherowo i Amazonki Lębork. A także ich rodziny oraz bliscy. Ponadto marsz życia wspierali przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy całe Województwa.

Uczestniczki wydarzenia bardzo chętnie dzieliły się swoimi historiami: - Jestem w imieniu mojej Mamy, która ma 90 lat i też jej się przytrafiła ta choroba. Obecnie dobrze się czuje, dlatego za to dziękuję i wspomagam innych walczących.Chciałabym więc przypomnieć o badaniu samej siebie choć raz w miesiącu, żeby móc poświęcić dla siebie chociaż te 10-15 minut. To jest obowiązek każdej kobiety - powiedziała nam jedna z uczestniczek wydarzenia. - Urządzamy ten marsz co rok. Jest nas jak widać sporo ponieważ przyjeżdżają tu ludzie z całego województwa. Wspólnie jest raźniej , gdy idziemy i widzimy się nawzajem w tak dobrych humorach i w zdrowiu. I to jest fajne! - dodaje druga pań, która wygrała z chorobą kilka lat temu.

- Ja jestem tutaj jako gość i idę tym marszem już drugi rok z rzędu. Bardzo to lubię. Jest to dla nas naprawdę taka wielka sprawa bo trzeba wychodzić z tym do reszty kobiet. Opowiadać o tym wszystkim, żeby każda była świadoma. To nie jest nie wiem jakiś wyrok. Naprawdę można z tym żyć i mieć męża. Można być szczęśliwą i się uśmiechać. Po prostu żyć dobrze - powiedziała z satysfakcją kolejna uczestniczka marszu. W tak ważnym dla Pań wydarzeniu uczestniczyli również ich mężowie: Jestem tu ponieważ moja żona jest Amazonką. Jest w Stowarzyszeniu Gdyńskich Amazonek więc wspólnie razem z nimi zawsze uczestniczmy. Jestem tutaj praktycznie w każdym roku. Ten marsz jest dla mnie bardzo przyjemny z tego względu, że daje siłę tym, którzy się zmagają z tą chorobą. I również tym, którzy mogą się znaleźć w takiej sytuacji, gdy będą musieli walczyć z rakiem. Dlatego my nazywamy to MARSZEM ŻYCIA.

- Bardzo lubię ten marsz, który jak co roku ma świetną atmosferę. Dlatego przychodzimy tutaj całą rodziną, dziś jesteśmy nawet z wnukami. Jesteśmy tutaj ponieważ wspieramy moją małżonkę. I nie chodzi tutaj tylko o ten marsz, ale o całokształt tej choroby i później dalszą rehabilitację. Przez wszystko przechodzimy razem. Marsz Różowej Wstążki uświetniał udział Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto wszyscy uczestnicy marsz dostali różowe kotyliony i wstążki które dumnie poprzypinali do swoich ubrań. Do wydarzenie dołączyć mógł każdy. Dlatego uczestnicy marszu wychodzi naprzeciw mieszkańcom, wręczając im różowe balony i zapraszając do manifestacji. Trasa marszu rozpoczynała się zebraniem pod Teatrem Miejskim i przebiegała aż do Skweru Kościuszki. Na zakończenie manifestacji władze miasta złożyły różowy bukiet kwiatów pod pomnikiem Polski Morskiej i podziękowali tak licznie zebranym uczestnikom.

Poprzez ten marsz chcemy pokazać, że tak ciężka choroba to jednak nie jest wyrok i można ją pokonać. I przez tą manifestację, którą tutaj corocznie pokazujemy chcemy zachęcić Panie do badania się. Pamiętajmy o tym! - powiedziała nam Łucja Mikołajczyk , prezes Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich. - Od samego początku i zawsze jestem z Amazonkami. Uważa, że jest to bardzo potrzebna akcja. Uświadamianie jak ważna jest profilaktyka zarówna raka piersi, ale generalnie mówimy o profilaktyce raka. Dlatego chcemy konsekwentnie pokazywać, że najważniejsze jest, żeby się badać i trzeba to robić. Chcemy też pokazywać, że rak to nie wyrok. Dlatego ten marsz jest tak radosny bo te Panie, które uczestniczą w marszu są takie. Choć wszystkie przeżyły tak trudne doświadczenie wciąż potrafią tak pięknie się uśmiechać i żyć pełnia życia. I to jest najważniejsze! - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

