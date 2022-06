Marsz w obronie placu zabaw na Morenie w Gdańsku. Mieszkańcy protestowali przeciwko polityce spółdzielni mieszkaniowej 09.06.2022

Spór o plac zabaw na Morenie przy ul. Marusarzówny

Protest dotyczył nowej lokalizacji placu. Wcześniej po złożeniu podpisów do zarządu LWSM "Morena" udało się wstrzymać likwidację placu zabaw. Wyznaczono jego nową lokalizację. Mieszkańcy jednak uważają, że nowo zaproponowane miejsce nie jest odpowiednio nasłonecznione i plac powinien zostać, tutaj gdzie jest.

Co doprowadziło do "Protestu na Morenie"?

- Zarząd naszej spółdzielni nie gra z nami sprawiedliwie, podpisuje tajne dokumenty z deweloperami, do których nie mamy dostępu. Z ulotek na klatce dowiedzieliśmy się, że plac zostanie przemieszczony - mówi pan Patryk, organizator marszu.

Przebieg marszu

Mieszkańcy zebrali się o godz. 18.00 na ul. Marusarzówny 11. Mimo deszczu grupa, która postanowiła zaprotestować, liczyła kilkadziesiąt osób. Podczas marszu dołączali kolejni mieszkańcy. Uczestnicy szli głównymi ulicami dzielnicy: Marusarzówny, Kusocińskiego, Budapesztańska, Burgaska, Warneńska, Rakoczego, Jaśkowa Dolina aż do Migowskiej 77a, gdzie znajduje się siedziba LWSM „Morena”. Niektórzy mieli nawet transparenty, na których przeczytać można było m.in. „Żądamy jawności”, „Nic bez naszej wiedzy i zgody”, „śp. LWSM”, "LWSM to MY!”, „Deweloper sknera piaskownice zabiera”, „Stop tajnym umowom z deweloperami”. Transparenty z hasłami zostały położone przed wejściem do spółdzielni.