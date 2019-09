"Marsz Życia" przeszedł ulicami gdańskiego śródmieścia.

W mojej rodzinie nigdy nie mówiło się o holokauście i wojnie w Polsce - mówił jeden z gości. - Gdy w 2007 r. zacząłem badać historię mojej rodziny, okazało się, że dziadek był tu już we wrzeniu 1939 r. Jako policjant był odpowiedzialny za wyrzucanie Polaków i Żydów z ich domów. Jak się okazało, w regionie zasłynął ze swojej brutalności. Ze świadectw ok. 50 Polaków wynika, że dopuszczał się strasznych rzeczy. Wybierał na ulicy przypadkowe osoby i do nich strzelał, torturował, gwałcił... Nie mogę naprawić tego, co się stało. Mogę tylko powiedzieć, jak bardzo mnie to boli.