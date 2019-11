Marszałek Mieczysław Struk oskarżonym. Prokuratura: chodzi o fałszywe oświadczenia majątkowe

- W moim przypadku niezwykle wnikliwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego potwierdziła przede wszystkim to, że mój stan posiadania jest zgodny z moimi dochodami – tłumaczył marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk już w lipcu, zastrzegając, że stawiane mu wówczas zarzuty wynikały z kampanii wyborczej i dotyczyły działalności gospodarczej prowadzonej przez jego żonę oraz zasiadania w radzie Fundacji „Centrum Solidarności” (co robi społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia).

- Do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe skierowany został akt oskarżenia przeciwko marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi [zgodził się na publikację pełnego nazwiska – dop. red.]. Zawiera sześć zarzutów dotyczących złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2013-2016 – relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Oskarżony od początku sprawy nie przyznaje się do winy i odmawia złożenia wyjaśnień – dodaje.

"Jeszcze raz przypomnę, że zarzuty dotyczą tego, że nie wpisałem do mojego oświadczenia majątkowego kwoty ok. 30 tys. zł znajdującej się na bankowym koncie formowym mojej żony, a także zakupionej przez nią działki na Kaszubach. Trzeci zarzut dotyczy tego, że zasiadam w radzie nadzorczej fundacji „Centrum Solidarności”. Nie wpisałem tego do oświadczenia, bo członkiem rady fundacji jestem jako marszałek województwa (jest to wymóg statutowy). Nie pobieram z tego tytułu absolutnie żadnego wynagrodzenia – napisał polityk w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek 4 listopada 2019 roku do „Dziennika Baltyckiego”. - Przypomnę, że od samego początku wszystkie fakty związane ze sprawą udostępniam opinii publicznej, każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać np. w internecie. Oczywiście trudno bagatelizować sprawę, bo ona różnie się może potoczyć. Żyjemy w kraju, w którym mamy dziś upolitycznione CBA i upolitycznioną prokuraturę. Ale wierzę, że sądy jeszcze się przed tym upolitycznieniem bronią i są niezawisłe. Z drugiej strony proszę zobaczyć: dziś CBA, prokuratura – stawiają zarzuty w mojej sprawie, a tymczasem – co dzieje się w sprawie Mariana Banasia? Co w sprawie zakupu działki przez żonę premiera Morawieckiego? Co w sprawie szefa KNF, który chciał 40 mln zł łapówki? Co w tych sprawach robi ta sama prokuratura i szefujący jej minister Ziobro?" - czytamy.