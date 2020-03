Marszałek Struk: Pojechałem do Włoch, by zabrać moją wnuczkę

Wiem, że nie wszyscy mnie zrozumieją, ale poza byciem marszałkiem jestem też ojcem i dziadkiem. Dlatego pojechałem, do Włoch by zabrać do siebie do domu moją małą, 4,5-letnią wnuczkę – pisze marszałek Struk. - Zaistniała sytuacja jest dla mnie pod wieloma względami trudna i wiem, że mogę teraz zetknąć się z głosami krytyki. Ważne jest jednak to, że nie złamałem żadnych obowiązujących przepisów. Osobiście odczuwam też ulgę, że mojej wnuczki nie ma już we Włoszech, gdzie sytuacja tak bardzo się w ostatnich dniach pogorszyła.