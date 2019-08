Martes Sport zaprasza na otwarcie sklepu w nowym formacie w gdyńskiej galerii KLIF!

Sieć sklepów sportowych Martes Sport zaprasza na otwarcie nowego sklepu w gdyńskiej galerii KLIF!

W galerii Klif powstaje nowy sklep Martes Sport Premium w którym wymagający klienci znajdą wszystko co potrzebne nie tylko do uprawiania sportu, ale przede wszystkim do prowadzenia aktywnego stylu życia!

Szeroka oferta obejmuje między innymi znane i cenione marki takie jak: EA7, Guess, Napapijri, Helly Hansen, Nike, adidas, Puma, O`neill, IQ, Elbrus, Arena, Jack Wolfskin, Salomon, Peak, The North Face, Hi-Tec i wiele innych!

Event z okazji otwarcia sklepu odbędzie się w dniach 24-30 sierpnia 2019 roku a na klientów czeka moc atrakcji:

24.08 - 25.08 (11:00-19:00):

• godzina 17:00 – trening z Gosią Gałkowską (ambasadorką marki IQ, Miss Fit Model i trenerką);

• godziny 13:00-17:00 (tylko w dniu 24.08) – darmowe porady dietetyków z Akademii Dietetyki sportowej dla każdego klienta;

• Blender Bike – darmowy koktajl dla każdego!

• Multimedialna tablica edukacyjna z grami i zabawami dla dzieci i dorosłych;

• Pomiary składu ciała na wadze Tanita;

• Darmowe napoje Powerade (po wykonaniu prostego zadania);

26.08:

• godziny: 15:00 - 19:00 – spotkanie z drużyną kolarską TKK Pacific (w tym pokaz treningu kolarskiego i degustacja batonów zbożowych Nestlé);

24 - 30.08:

• Strefa Sportowa z basenem do piłki wodnej (od 11:00-17:00);

• Ekspozycja roweru Mai Włoszczowskiej z RIO!

Prócz tego będą czekały liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, mnóstwo zabawy i sportowej energii!