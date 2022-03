Marynarka Wojenna II RP w kolorze - archiwalne zdjęcia

Polish Navy in Colour - to inicjatywa pasjonatów historii polskiej Marynarki Wojennej: Wojciecha Budziłło i Mateusza Prociaka. Możemy podziwiać rzadkie zdjęcia m.in. ORP Błyskawicy, ORP Sęp, czy bazy lotniczej w Pucku. Stronę "Polish Navy in Colour" tworzą dwie osoby. Wojtek Budziłło i Mateusz Prociak. Obaj pasjonują się Polską Marynarką Wojenną.