Marynarka Wojenna udostępniła okręty ekipie filmowej

Przygotowania do stworzenia wiernej rekonstrukcji wnętrza okrętu trwały przez lata. Na potrzeby produkcji zbudowano modułową scenografię, która dzięki badaniom nad dostępnymi źródłami i relacjom marynarzy pływających na bliźniaczym okręcie ORP "Sęp", wiernie oddaje jego wygląd.

Główne zdjęcia są już zakończone - informuje jeden z producentów filmu Bartek Gliński. - Większość ujęć została już wykonana, w tym te najtrudniejsze, czyli zdjęcia morskie. Bez pomocy Marynarki Wojennej byłoby nam niezwykle trudno je zrealizować. Wymagało to zaangażowania kilku okrętów, więc było to bardzo skomplikowane od strony logistycznej.

I dodaje: -Musiało to przebiegać zgodnie z zaplanowanymi przez nas ruchami statków. Trzeba było je skoordynować na wodzie, w nocy i przy zadymieniu, ponieważ sceny te kręciliśmy z użyciem pirotechniki. Nasza scenografia została zainstalowana na morzu, co stanowiło dodatkowy poziom komplikacji, ale wizualnie było to niezwykle ważne.

- Pogoda bardzo nam sprzyjała - dodaje producent. - Nie było dużych fal. Kilka dni wcześniej przechodził sztorm, więc mieliśmy dużo szczęścia.

Orzeł w czerni i bieli

Przypomnijmy, że to nie pierwszy film o polskim okręcie. Film "Orzeł" został nakręcony w 1958 roku. Wówczas wyreżyserował go Leonard Buczkowski. W czarno-białym obrazie zagrali m.in. Wieńczysław Gliński, Roland Głowacki, Aleksander Sewruk, Jan Machulski i Bronisław Pawlik.