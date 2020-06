Maseczkowy klincz według RPO. Nie nosimy ich, więc wrócą z drugą falą epidemii?

W dodatku do biura rzecznika trafiła skarga osoby, której w sklepie odmówiono obsługi, choć posiadała lekarskie zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia, maseczki nosić nie może. Co warto podkreślić – taki dokument nie jest wymagany prawem, a ani zarządcy obiektów handlowych, ani policjanci „nie mają uprawnień i wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny stanu zdrowia obywateli”.

- pisze dr Adam Bodnar , RPO do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zwracając uwagę, że z sygnałów i własnych obserwacji wie, że tylko mniej więcej co drugi kupujący zasłania usta i nos.

To jednak tylko część problemu. Jak wskazuje dr Bodnar, poważniejsze konsekwencje może mieć fakt, że - ignorując przepisy – nie nosimy maseczek. To podkopać może wcześniejszy wysiłek całego społeczeństwa zmierzający do powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.

Rozmrażanie życia w kraju i luzowanie obostrzeń może prowadzić do zwiększenia liczby zakażeń Covid-19, a choć rządzący nazywają sytuację stabilną i opanowaną, 19 nowych przypadków na Pomorzu ogłoszone wczoraj rano to najwięcej jednego dnia od końcówki kwietnia. W całej Polsce poranna statystyka z wtorku to okrągłe 300 zachorowań, a więc mniej niż w rekordowych dniach, gdy liczba sięgała niemal 600, ale wciąż niespecjalnie mniej niż średnio każdego dnia od końcówki marca.

Szef resortu zdrowia, jak dotąd do alarmującego listu RPO się nie odniósł. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej nie ukrywał jednak, że Polska może spodziewać się drugiej fali epidemii, choć jeszcze nie teraz.