Masło i cukier - to najbardziej drożejące produkty w ostatnim czasie (lipiec 2022) Agnieszka Kamińska

W czerwcu podwyżki w sklepach wyniosły średnio 18 proc. rok do roku. O ile w poprzednich miesiącach niekwestionowanym numerem jeden na liście najbardziej drożejących produktów był olej, to w czerwcu wyprzedziło go masło. Podrożało o prawie 50 proc. Jednym z najbardziej drożejących produktów jest również cukier – jego cena w czerwcu poszła w górę o 41,4 proc. rok do roku.