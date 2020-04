Masowiec Agia Trias pzywiózł rekordowy ładunek węgla w porcie w Gdańsk.

W poniedziałek 20 kwietnia, masowiec Agia Trias opuścił Port Północny. Mimo iż tego typu tankowce nie są niczym nowym, ponieważ w porcie północnym są przyjmowane dużo większe jednostki, takie jak chociażby kontenerowce, klasy triple - E, których długość przekracza 400 metrów, a szerokość 60 metrów, to jednak z pewnością w tym parametrze nie ma sobie równych w gdańskim porcie.

Jako ciekawostkę warto dodać, że Agia Trias mierzy 290 metrów długości i 47 metrów szerokości. Został zbudowany w 2002 r. dla japońskiego armatora Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K Line). Pierwsza nazwa statku to Cape Future. Od 2013 roku był przemianowany na Silver Road, aż w końcu, w 2019 roku przyjął nazwę Agia Trias. Masowiec należy do greckiego armatora Times Navigation Inc., a operatorem jest SwissMarine Services SA ze Szwajcarii.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku do DCT Gdańsk wpłynął MSC Gülsün - jeden z największych kontenerowców na świecie klasy megamax-24 mierzący 400 metrów długości i ponad 60 szerokości. Obecnie jedynym ograniczeniem dla przyjmowania większych statków w Porcie Gdańsk są cieśniny duńskie.