Mateusz Żukowski jest objawieniem Lechii Gdańsk. W czerwcu przyszłego roku wygasa jego kontrakt. Podpisze nowy? Żukowski: Prowadzimy rozmowy

Przed Żukowskim na prawej obronie grał inny młody zawodnik, Karol Fila. Prezentował się na tyle dobrze, że francuski Strasbourg zapłacił za niego około dwóch milionów euro. Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że na Mateuszu można zrobić jeszcze więcej. Prawa obrona to dla niego absolutnie nowa pozycja, ale w szybkim tempie się jej uczy, a do tego daje coś więcej pod bramką rywala, wykorzystując, że wcześniej grał jako napastnik bądź skrzydłowy. To nowoczesny prawy obrońca, ale żeby Lechia mogła na nim zarobić, to musi przedłużyć kontrakt, który jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku.

- Są prowadzone rozmowy i jesteśmy blisko porozumienia. Wszystko powinno dobrze się skończyć – przekonuje Żukowski w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.