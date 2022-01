Mateusz Żukowski został piłkarzem Glasgow Rangers. Były zawodnik Lechii Gdańsk podpisał 3,5-letni kontrakt z mistrzem Szkocji

Mateusz Żukowski ma za sobą niezłą rundę jesienną i perspektywy, aby stać się dobrym prawym obrońcą. Uczy się jednak nowej pozycji, nie uniknął błędów w defensywie i potrzebuje czasu, aby się rozwinąć. To jednak nie stanie się już w biało-zielonych barwach.

CZYTAJ TAKŻE: Piłkarz z przeszłością w Budeslidze zagra w Lechii Gdańsk?

Żukowski ma ważny kontrakt z Lechią do końca czerwca tego roku, ale już wcześniej było jasne, że nie dojdzie do przedłużenia umowy. Rozmowy trwały, ale klubowi działacze nie mogli osiągnąć porozumienia z menedżerem zawodnika i w efekcie Mateusz nie poleciał z biało-zielonymi na zgrupowanie do Turcji. Najpierw trenował indywidualnie, a potem z drugim zespołem. Różnie mówiło się dlaczego nie doszło do porozumienia między Lechią i menedżerem piłkarza. Raz można było usłyszeć, że zawodnik miał zbyt wygórowane oczekiwania finansowe, innym razem mówiło się, że Lechia wycofała się z wynegocjowanych ustaleń. Pojawiały się też wieści, że poszło o brak zapisów w umowie, na których zależało stronie piłkarza.