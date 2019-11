Matka Stefana W. - zabójcy Pawła Adamowicza po raz pierwszy przed kamerami

W pierwszym wywiadzie telewizyjnym po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza opublikowanym przez TVN24 matka Stefana W. broni syna przed oskarżeniem o zamach z nienawiści do konkretnego polityka. Mówi też o tym, że informowała policję o tym, że jej syn chce dokonać "czegoś spektakularnego".

Pani Jolanta, matka Stefana W., po raz pierwszy zgodziła się na wywiad przed kamerami. Nie chciała pokazać twarzy. Wywiad nadała stacja TVN24.

- Uważam, że niestety mój syn jest chorym człowiekiem, więc absolutnie nie był to mord polityczny - mówi.

Kobieta obwinia instytucje państwa, które jej zdaniem dopuściły do tego, że skazany za rozboje i niebezpieczny Stefan W. wyszedł na wolność.

- Powiedział, że coś takiego spektakularnego zrobi, tak, ale co? Nie określił tego. Na tyle mnie to zaniepokoiło, że postanowiłam jednak to jakoś ujawnić - mówi.