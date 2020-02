Matki prowadzące firmy zapowiadają kolejny protest - „Stop bezprawiu ZUS”

O co chodzi w tym proteście? Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą odprowadzać wyższe składki do ZUS. A gdy urodzą dziecko, mają prawo do wyższego zasiłku macierzyńskiego. Może on wynosić nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Niektóre nieuczciwe kobiety zaczęły wykorzystywać tę regulację. Deklarowały otwarcie działalności gospodarczej, której nie prowadziły - płaciły składki np. z pożyczonych pieniędzy, a nie z przychodów z działalności. Po urodzeniu dziecka mogły liczyć na dużo wyższe świadczenie niż to, gdyby pracowały na etacie.

ZUS zaczął ścigać oszustki i domagać się od nich zwrotu wysokich zasiłków. Problem w tym, że matki, które uczciwie prowadzą firmy, twierdzą, że dostały rykoszetem. Mówią, że są nadmiernie kontrolowane, a nawet, że ZUS kwestionuje istnienie ich firm.