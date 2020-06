Matura 2020 biologia. Odpowiedzi, arkusz CKE. Co było na egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym 16.06.2020?

MATURA 2020 BIOLOGIA ROZSZERZONA - RELACJE UCZNIÓW

We wtorek, 16 czerwca 2020 (16.06.2020), tegoroczni maturzyści mierzą się z egzaminem maturalnym z biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oba egzaminy rozpoczęły się o godz. 9.

- Do egzaminu w "nowej formule" na poziomie rozszerzonym przystąpiło ok. 46 800 tegorocznych absolwentów oraz około 11 200 absolwentów z lat ubiegłych - poinformowało rano Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Do egzaminu w "starej formule” na obu poziomach przystąpiło ok. 120 osób.