Matura 2020 chemia rozszerzona. Odpowiedzi, arkusz CKE. Co było na egzaminie z chemii na poziomie rozszerzonym 17.06.2020? Klucz odpowiedzi

Z relacji uczniów wiemy już też, jakie zadania pojawiły się na dzisiejszym egzaminie z chemii. Dotyczyły m.in. reguły Markownikowa (zasada określająca kierunek reakcji addycji do podwójnego wiązania węgiel−węgiel), hydratów i chemii organicznej .

Egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym wybierają maturzyści, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie m.in. na medycynę. W tym roku to 6 w kolejności najczęściej wybierany przedmiot. Chemię rozszerzoną pisze około 25,6 tysiąca maturzystów (9,4 proc. zdających).

Matura 2020. Co można wziąć ze sobą na egzamin?

Egzaminy maturalne rozpoczęły się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego . Matura jest przeprowadzana tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Matura 2020. Część pisemna

W części pisemnej uczniowie zmierzyli się się z czterema egzaminami, są to: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.‎