Matura 2020 j. angielski p. rozszerzony. Odpowiedzi, ARKUSZ CKE

W tym artykule 10.06.2020 r. PO GODZ. 19 znajdziecie arkusz CKE i odpowiedzi do egzaminu z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym ⇓

Matura 2020. Język angielski - z czego składa się egzamin?

Jak co roku pierwsze trzy zagadnienia to zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Co istotne, z reguły pytania te dotyczą semantyki danego tekstu, dlatego ważne jest skupienie się podczas odsłuchiwania nagrań.