Matura 2020 j. niemiecki rozszerzenie. Odpowiedzi, arkusz CKE. Co było na egzaminie z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym 18.06.2020?

Język niemiecki na poziomie rozszerzonym to w tym roku najrzadziej wybierany przedmiot. Egzamin z j. niemieckiego rozszerzonego będzie pisać około 6,4 tysiąca osób (2,2 proc. zdających).

•W tym materiale po godz. 19 opublikujemy arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi do egzaminu z języka niemieckiego na p. rozszerzonym!

Egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowy. Zdają go osoby, które wybrały niemiecki jako jeden z maturalnych przedmiotów dodatkowych.

Matura 2020. Co można wziąć ze sobą na egzamin?

Egzaminy maturalne rozpoczęły się 8.06.2020 roku, maturą z języka polskiego . Matura jest przeprowadzana tylko w formie pisemnej. Potrwa do 29 czerwca.

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów

dwujęzycznych (pr)

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Matura 2020. Część pisemna

W części pisemnej uczniowie zmierzyli się się z czterema egzaminami, są to: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.‎