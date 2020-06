Matura 2020 na Pomorzu. Maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości [ZDJĘCIA]

Uczniowie musieli do szkoły przynieść własne przybory i wodę, a rodzice nie mogli wejść do budynku. Ławki muszą być oddalone od siebie o półtora metra, w takiej odległości też musieli stać od siebie maturzyści, zanim weszli do sal egzaminacyjnych. Maseczki lub inne osłony na nos i usta można zdjąć, dopiero gdy usiądzie się w ławkach.