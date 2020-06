Matura 2020. Przecieki maturalne. Co będzie na tegorocznym egzaminie maturalnym z języka polskiego? Oto pewniaki! [03.06.2020]

Co mówią poloniści o egzaminie maturalnym 2020 z języka polskiego? Jedni są zdania, że nie ma powodów do obaw, bowiem w sytuacji, gdy uczeń utrwalał wiedzę z lekcji na lekcję zdanie egzaminu nie powinno sprawić im trudności. Z kolei są też tacy, którzy są zwolennikami codziennego powtarzania materiału. Co istotne, zarówno jedni jak i drudzy dodają, że uczniowie powinni przypomnieć sobie 9 głównych lektur, tzw. "gwiazdowych".

W sytuacji, gdyby arkusze maturalne, przygotowane przez CKE, wyciekły do Internetu, należało by maturę 2020 powtórzyć.

Powtarzając przed egzaminem warto przypomnieć sobie książki, których znajomością można będzie pochwalić się chociażby w rozprawce lub innej pracy pisemnej. W natłoku informacji i emocjonujących wydarzeń warto znaleźć chwilę na zapoznanie się z

Matura 2020. Co może pojawić się na tegorocznym egzaminie z polskiego?

walka o wolność i niepodległość,

zachowanie wolności,

odpowiedzialność za ojczyznę

W kontekście tegorocznej matury należy mieć na uwadze fakt, że rok 2020 został ogłoszony przez Sejm. Biorąc pod uwagę ten fakt, to wydawać by się mogło, że na maturze może pojawić się "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Ale to nie koniec! Przypominamy, że w tym roku wypada także. W kontekście powyższych wydarzeń można spekulować, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego mogą pojawić się takie tematy jak:

walka o wolność i niepodległość,
zachowanie wolności,
odpowiedzialność za ojczyznę

Warto wspomnieć, że w tym roku wypadła także, co również może pojawić się na egzaminie. Nie zapominajmy także o obecnej sytuacji, czyli o, który jest tzw. tematem na czasie. W tym kontekście może pojawić się camusowska "Dżuma".

Jak myślicie, czy jest szansa, że powyższe propozycje pojawią się na egzaminie maturalnym w 2020 roku? Dajcie znać w komentarzach!