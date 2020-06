Matura 2020. Przecieki maturalne. Co będzie na tegorocznym egzaminie maturalnym z języka angielskiego? Oto pewniaki! [03.06.2020]

Matura 2020. Co roku Internet zalewany jest informacjami na temat rzekomych przecieków maturalnych. Nie dajcie się nabrać! Często za ogłoszeniami i ofertami dotyczącymi przecieków maturalnych stoją oszuści. Specjalnie dla Was zebraliśmy PEWNIAKI - tematy, które warto sobie powtórzyć, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą się pojawić w tym roku na egzaminie. Matura 2020 rozpocznie się już w poniedziałek 8.06.2020 r. Co będzie na tegorocznej maturze? Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę przed egzaminem maturalnym z języka angielskiego, który odbędzie się w środę 10.06.2020 r. Sprawdź, czego możesz się spodziewać na maturze 2020!