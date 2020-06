Matura 2020. Przecieki maturalne. Co znajdziemy na tegorocznym egzaminie maturalnym z matematyki? Oto pewniaki! [03.06.2020]

Z czym w 2020 roku przyjdzie zmierzyć się maturzystom? Jakie zadania pojawią się na maturze z matematyki? Czego eksperci CKE oczekują od uczniów? Tego wszystkiego dowiemy się w trakcie egzaminów. Warto jednak powtórzyć sobie najważniejsze informacje i zagadnienia, które zdążyliśmy sobie przyswoić w poprzednich latach. Jeśli macie możliwość to zajrzyjcie do arkuszy z poprzednich lat i rozwiążcie po kilka zdań z każdego zestawu!

Jak co roku specjaliści w zakresie matematyki uspokajają wszystkich, że zadania matematyczne, które pojawią się na tzw. egzaminie dojrzałości są od lat takie same. Jedyne co się zmienia to liczby i kolejność ułożenia zadań. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 10 najczęściej pojawiających się działów na egzaminie maturalnym z matematyki. Każdy z nich opatrzyliśmy przykładowym poleceniem. Sprawdźcie, które działy pojawiają się zawsze na maturze:

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z reguły z 34 zadań. Pierwsze 25 ćwiczeń to tzw. zadania zamknięte, w których wybiera się jedną z odpowiedzi ABCD. Za poprawną odpowiedź na każde z nich uczeń dostaje 1 punkt. Kolejen 9 zadań to ćwiczenia otwarte, w których maturzysta powienien ukazać metodę i rozwiązanie danego działania. Co istotne, zadania te punktowane są inaczej - od 2 do 5 punktów.

Pierwsze z nich polega na wyciąganiu wniosków z założeń i definicji, które zostały wcześniej udowodnionych twierdzeń. Ta metoda ma doprowadzić do wykazania słuszności tezy. Z kolei druga z nich zaczyna się od założenia, że teza, którą mamy jest fałszywa. Wybierając tę technikę ukazujemy, że rozumowanie prowadzi do sprzeczności. Wybór którejkolwiek z powyższych metod należy do ucznia.

Matura 2020. Co może pojawić się na tegorocznym egzaminie z matematyki?

W powyższych częściach przedstawiliśmy Wam przykładowe zagadnienia, które według nas mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie. Z naszych obserwacji wynika, że jednymi z najczęściej pojawiających się zagadnień są:. Warto przypomnieć sobie, bo dla osób, które widzą go po raz pierwszy lub drugi - mogą stanowić one kłopot. Jeśli pozwala Wam też na to czas to. Zalecamy też powtórzenie materiałów, które zostały przerobione na lekcjach matematyki przez ostatnie trzy lata. Pamiętajcie, że jeśli jakieś zagadnienie sprawia Wam kłopot to oprócz cioci matematyczki może pomóc Wam... Internet, w którym aż roi się od filmików z rozwiązywaniem konkretnych zadań. Matematyka to przedmiot, który w dużej mierze bazuje na myśleniu. Głowa do góry!