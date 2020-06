Matura 2020. Trwają przygotowania do matury, jakiej jeszcze nie było. Egzaminy dojrzałości odbędą się zgodnie z wytycznymi GIS

Netflix i testy z ubiegłych lat kluczem do zdanej matury

- Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych implikacji - martwi się Ewa Szymska, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego . - Biorąc pod uwagę, że mamy 200 uczniów, 30 pracowników obsługi i nauczycieli, których w zespołach nadzorujących jest aż 60, nie mówiąc już o osobach z zewnątrz, które również muszą znaleźć się w komisji i absolwentów ponownie podchodzących do matury, musimy liczyć na łut szczęścia żeby w trakcie egzaminu nic się nie przydarzyło.

- Myślę, że uczniowie nie dopuszczają do siebie możliwości, że mogą zostać zakażeni, a nawet jeśli to wiedzą, że mają bardzo duże szanse na wyjście z koronawirusa bez szwanku, ale należy mieć z tyłu głowy, że większość nauczycieli to osoby po 40 czy 50 roku życia będące w grupie podwyższonego ryzyka - dodaje.

W związku z sytuacją epidemiologiczną należało opracować logistykę wchodzenia do budynku, zakupić środki dezynfekujące, przaranżować dotychczasowy układ ławek oraz na nowo utworzyć komisje egzaminacyjne.

- Sale mamy dosyć duże, a każda z nich będzie oddana do dyspozycji 15-16 maturzystów - mówi Elżbieta Krupa-Grabowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - Na egzaminie z języka polskiego i matematyki takich komisji będzie kilkanaście. To matury, na które przychodzą nie tylko wszyscy tegoroczni maturzyści, ale również absolwenci, dlatego te dni będą zdecydowanie najtrudniejsze dla wszystkich dyrektorów szkół. Nie oznacza to jednak, że potem będzie już z górki, bo większość licealistów zdaje również język angielski, rozszerzoną matematykę, biologię czy chemię.