matura 2020 WOS, matura 2020 WOS odpowiedzi, tematy matura, matura WOS

Matura 2020 WOS rozszerzony - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule we wtorek 16.06.2020 r. po godz. 19. Matura 2020 z wiedzy o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym i podstawowym) rozpocznie się 16 czerwca 2020 r. o godz. 14, potrwa 3 godziny. Jakie pytania pojawią się na teście z WOS-u rozszerzonego? Co będzie najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów. Przypominamy też, co było na egzaminie z WOS na p. rozszerzonym w ubiegłym roku.