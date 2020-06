Matura 2020. Wyciek tematów z języka polskiego? Internauci poznali je wcześniej?

Po raz kolejny, zdający mieli do wyboru napisanie rozprawki oraz interpretację utworu literackiego, który w tym roku dotyczył wiersza "Daremne" Anny Kamińskiej. Temat rozprawki brzmiał zaś:

Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzupełnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.