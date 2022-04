Matura 2022. Maturnocka, czyli nauczyciele pomagają maturzystom. Druga edycja ogólnopolskich powtórek do matury już 22-23 kwietnia 2022

Matura 2022. Materiały powtórkowe. Jak się uczyć do matury z polskiego?

Historia Maturnocki rozpoczęła się w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. To w tej szkole wówczas pracowała pomysłodawczyni, Agata Karolczyk-Kozyra - dziś dyrektorka szkoły. Sam pomysł narodził się, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła formułę egzaminu maturalnego, odchodząc od prezentacji.

Pani Agata zastanawiała się nad tym, co zrobić, by w interesujący sposób powtórzyć materiał do egzaminu, by powtarzaniem zainteresować wszystkich uczniów?.

Wówczas w jej głowie zrodził się pomysł Maturnocki, czyli jednorazowych, wieczornych zajęć dodatkowych, które odbywałyby się na terenie szkoły, w nieformalnej atmosferze. Podczas nich uczniowie sami mogliby zaproponować tematy wymagające powtórzenia, a ich omawianie odbywałoby się poprzez gry, łamigłówki, quizy i zagadki. Szkolne ławki zastąpiłyby natomiast karimaty i materace, a wspólną naukę umilały przekąski i wcześniej zamówiona pizza.