Matura 2023 w nowej formule będzie trudniejsza? Wiemy, co się w niej znajdzie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pokazowe arkusze

Pokazowe arkusze matury 2023

Matura 2023 w nowej formule to temat, który interesuje nie tylko przyszłorocznych maturzystów, ale także nauczycieli i egzaminatorów. Dydaktycy wielokrotnie podkreślali, że wymagania egzaminacyjne powinny być opublikowane znaczenie szybciej, niż ponad rok przed nową maturą. Obecnie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możemy zobaczyć pokazowe arkusze. Wiemy już więc, jak będzie wyglądała matura 2023 .

7 kont na Instagramie, które przygotowują do matury. Warto je obserwować!

Do nowej matury przystąpią uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum. Z uwagi na reformy oświaty, zmiany musiały zajść także w egzaminie dojrzałości. Do końca nie było wiadomo, czy matura 2023 będzie trudniejsza, czy łatwiejsza, niż dotychczasowa. Wymagania egzaminacyjne miały zostać podwyższone, później znów – z uwagi na sytuację epidemiczną i zdalne nauczanie – obniżone.

Matura 2023 będzie trudniejsza? Już wiemy

Poziom trudności nowej matury może okazać się wyższy. Przynajmniej tak wynika z opublikowanych przez CKE pokazywanych arkuszy maturalnych. Patrząc na sam egzamin z języka polskiego warto zwrócić uwagę, że w części, gdzie uczniowie mają napisać wypracowanie, nie będą już mieli podanego fragmentu lektury. Jednocześnie maturzyści zostaną zobowiązani do tego, by odwołać się do lektury obowiązkowej. Zwiększony został także limit słów w wypracowaniu – z 250 na 300.

Inaczej będzie wyglądała także matura ustna 2023. Uczniowie nie będą odpowiadać na jedno pytanie (jak było dotychczas), ale na dwa. Jedno pytanie ma dotyczyć znajomości lektury, a w drugie będzie podobne do tego, które obowiązywało dotychczas, przed pandemią (zagadnienia związane z literaturą, kulturą, sztuką czy językiem).