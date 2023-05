Matura 2023 z języka polskiego. To pojawiło się na egzaminie podstawowym. Arkusze i odpowiedzi. Motyw przemiany na maturze 2023 Maja Czech

Już dziś maturzyści w całej Polsce rozpoczynają całą serię egzaminów, które zadecydują o ich przyszłości. Sprawdzamy, jakie emocje towarzyszą im zanim zasiądą do arkusza i co piszą na ten temat w sieci. Co będzie na maturze z języka polskiego w 2023 roku? Dowiemy się już wkrótce! Tutaj znajdziecie arkusz i odpowiedzi