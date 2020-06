Matura polski 2020. Przecieki maturalne! Co było na tegorocznym egzaminie maturalnym z języka polskiego? Oto tematy! Egzamin 8.06.2020

Drugi temat to analiza wiersza i wiersz "Daremne" Anny Kamieńskiej.

Jaki wpływ ma fantastyka na przesłanie utworu? Odwołaj się do fragmentu "Wesela" oraz wybranych dzieł kultury.

Co roku przed maturą pojawia się mnóstwo informacji w sieci na temat przecieków maturalnych. Nie dajcie się nabrać! Specjalnie dla Was zebraliśmy PEWNIAKI - tematy, które warto sobie powtórzyć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że mogą się pojawić w tym roku na egzaminie.

Nie pokładajcie nadziei w PRZECIEKACH! Strony, na których rzekomo znajdziemy informacje o zadaniach na maturze 2020 to zwykłe oszustwo.

Z czym w 2020 roku przyjdzie zmierzyć się maturzystom? Jakie tematy pojawią się na egzaminie z języka polskiego? Co eksperci CKE będą chcieli sprawdzić? Tego wszystkiego dowiemy się podczas egzaminów. Warto jednak powtórzyć sobie najważniejsze informacje, które zdążyliśmy sobie przyswoić w poprzednich latach.

W sytuacji, gdyby arkusze maturalne, przygotowane przez CKE, wyciekły do Internetu, należało by maturę 2020 powtórzyć.

Co mówią poloniści o egzaminie maturalnym 2020 z języka polskiego? Jedni są zdania, że nie ma powodów do obaw, bowiem w sytuacji, gdy uczeń utrwalał wiedzę z lekcji na lekcję zdanie egzaminu nie powinno sprawić im trudności. Z kolei są też tacy, którzy są zwolennikami codziennego powtarzania materiału. Co istotne, zarówno jedni jak i drudzy dodają, że uczniowie powinni przypomnieć sobie 9 głównych lektur, tzw. "gwiazdowych".